Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Küçükhasbahçe Mahallesi'ndeki inşaatın 5. katında dış cephe sıvası yapan Erdal Özdemir (48), dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Özdemir, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastenede hayatını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da İnşaat Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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