Alanya\'da İnşaat Yangını

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Antalya'nın Alanya ilçesinde yapımı devam eden otelde çıkan yangına müdahale ediliyor. Üst katlarda mahsur kaldığı belirtilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Cikcilli Mahallesi'ndeki yapımı devam eden 12 katlı otelin ilk katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İnşaatın üst katlarında mahsur kaldığı belirtilen işçilerin kurtarılması için vinç yardımı istendi.

Ekipler, bölgede çalışmasını sürdürüyor.