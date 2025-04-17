Alanya'da İş Yerleri Kapanış Saati 01.00 Olarak Belirlendi - Son Dakika
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Alanya'da İş Yerleri Kapanış Saati 01.00 Olarak Belirlendi

Alanya'da umuma açık istirahat ve eğlence yerleri dışındaki esnafların iş yeri kapanış saati, artan şikayetler üzerine 1 Haziran 2025 itibarıyla 01.00 olarak düzenlendi. Alanya Belediyesi, bu adımın kamu düzenini ve toplumsal huzuru gözetmek amacıyla alındığını belirtti.

17.04.2025 11:48  Güncelleme: 13:03
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(ANTALYA) - Alanya'da vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri dışındaki esnafın iş yeri kapanış saati 01.00 olarak düzenlendi. Uygulama, 1 Haziran 2025 itibarıyla başlayacak.

Alanya Belediyesi, özellikle yaz aylarında artış gösteren gece saatlerindeki olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistlerden gelen yoğun şikayetleri değerlendiriyor. Değerlendirmelerde, alkolün etkisiyle bilinci tam açık olmayan müşterilere alışveriş yaptırıldığı, bazı durumlarda kredi kartı dolandırıcılığına varan olayların yaşandığı ve alınan ürünlerden memnun kalınmadığı yönünde birçok şikayetin yer aldığı görüldü.

Alanya Belediyesi de esnaf oda temsilcileriyle yaptığı istişareler sonucu kentteki düzenin sağlanması için umuma açık istirahat ve eğlence yerleri dışındaki tüm iş yerlerinin kapanış saatini 01.00 olarak belirledi. Uygulamanın 1 Haziran 2025 itibariyle başlayacağı belirtildi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile ilgili meslek odaları, kent genelinde artan şikayetlerin çözümüne yönelik atılan bu adımı olumlu karşıladı.

Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, söz konusu kararın esnafın ticari faaliyetlerini korurken, aynı zamanda kamu düzenini ve toplumsal huzuru gözeten bir adım olduğunun altı çizildi. Alınan önlemlerin ortak akılla belirlendiği kaydedildi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Alanya'da İş Yerleri Kapanış Saati 01.00 Olarak Belirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da İş Yerleri Kapanış Saati 01.00 Olarak Belirlendi - Son Dakika
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