Alanya'da İşçi Konteynerinde Yangın

Antalya'nın Alanya ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü.

Tepe Mahallesi'nde bir inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Konteyner kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.