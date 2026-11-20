Alanya'da kadın öldürülmüş halde bulundu, eski eşi ormanda asılı bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya'da Moldova uyruklu Snezhanpetrova Kıoroglo (50), Mahmutlar Mahallesi'ndeki evinde bıçakla öldürülmüş olarak bulundu. Eski eşi K.Y.'nin cesedi ise Kargıcak Mahallesi ormanında ağaca asılı halde bulundu; yanında bir bıçak vardı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde Moldova uyruklu Snezhanpetrova Kıoroglo (50) evinde bıçakla öldürüldü. Kıoroglo'nun eski eşi K.Y.'nin cansız bedeni ise ormanda iple ağaca asılı bulundu.
Mahmutlar Mahallesi Mehmet Çakır Caddesi'ndeki sitede bulunan daireye sabah saatlerinde giden jandarma ve sağlık ekipleri Snezhanpetrova Kıoroglo'yu bıçakla öldürülmüş halde buldu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Snezhanpetrova Kıoroglo'nun cenazesi Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, Kıoroglo'nun eski eşi Türk vatandaşı K.Y.'nin ise Kargıcak Mahallesi'ndeki ormanda iple ağaca asılı halde cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede K.Y.'nin yanında bıçak da ele geçirildi. Olayla ilgili geniş kapsamlı incelemenin sürdüğü öğrenildi.
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