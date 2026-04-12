Alanya'da Kamyon Devrildi: Şoför Hayatını Kaybetti

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yoldan çıkarak şarampole devrilen kamyonun şoförü Erol Yılmaz (48) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 09.45 sıralarında Yenice Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Erol Yılmaz yönetimindeki 07 BAY 124 plakalı kamyon, yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Erol Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cenazesi Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?