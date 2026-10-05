Alanya'da kamyonetin sürüklediği motosikletin sürücüsü Tayfun Arlı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Alanya'da kamyonetin sürüklediği motosikletin sürücüsü Tayfun Arlı hayatını kaybetti

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Alanya\'da kamyonetin sürüklediği motosikletin sürücüsü Tayfun Arlı hayatını kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar'da dün saat 23.00 sıralarında motosiklet ile kamyonet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü Tayfun Arlı (20) hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan kamyonet sürücüsü B.S., jandarma tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Tayfun Arlı (20), hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Tayfun Arlı'nın kullandığı 07 BRP 268 plakalı motosiklet ile Azerbaycan uyruklu B.S.'nin kullandığı 09 ACK 362 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonetin metrelerce sürüklediği motosikletin sürücüsü Tayfun Arlı ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arlı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tayfun Arlı, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Arlı'nın cenazesi, Alanya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kamyonet sürücüsü B.S. ise kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Jandarma ekibinin çalışması sonucu kaçan sürücü kısa sürede yakalandı. B.S., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer yandan kamyonetin motosikleti önünde sürüklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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