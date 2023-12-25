Antalya'nın Alanya ilçesindeki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Sugözü Mahallesi'nde evinin önüne bıraktığı motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Resul Bayram, durumu polise bildirdi.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Motosikletin çalınması binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yaya olarak binanın önüne gelen kişinin direksiyonu kilitli olmayan motosiklete binip yokuş aşağı ittirerek uzaklaşması yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika