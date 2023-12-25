 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi

Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Alanya'nın Sugözü Mahallesi'nde bir kişi, evinin önünde bıraktığı motosikleti çalarak yaya olarak uzaklaştı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alanya\'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
25.12.2023 - 15:27,
Abone Ol

Antalya'nın Alanya ilçesindeki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Sugözü Mahallesi'nde evinin önüne bıraktığı motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Resul Bayram, durumu polise bildirdi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Motosikletin çalınması binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yaya olarak binanın önüne gelen kişinin direksiyonu kilitli olmayan motosiklete binip yokuş aşağı ittirerek uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Motosiklet, Antalya, Alanya, Motosiklet, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Hırsızlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika


15:59
2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49
Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren 'uçak' diyaloğu Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36
Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25
7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu
15:06
2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var 2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var
15:04
Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak
15:03
''Tesla katili'' lakabını takmışlardı! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu ''Tesla katili'' lakabını takmışlardı! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu

Son Dakika
15:49 Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36 Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu
15:06 2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var
15:04 Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak
15:03 ''Tesla katili'' lakabını takmışlardı! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu
14:41 Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti
14:43 Tartıştığı karısını, 4 çocuğunun gözü önünde öldürdü
14:20 Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 16:28:19. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement