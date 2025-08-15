Alanya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Özgür Eser (37) idaresindeki 01 AEP 108 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Elikesik Mahallesi D-400 kara yolundaki tünelde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada motosikletteki yolcu D.K.A. ise yaralandı.
Yaralı, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Eser'in cenazesi ise morga götürüldü.
