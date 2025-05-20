Antalya'nın Alanya ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Fatih Yüksel (45) idaresindeki 59 PU 296 plakalı motosiklet, Seki Mahallesi'nde yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Yüksel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, Alanya Belediyesi morguna gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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