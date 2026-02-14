Alanya'da Oba Çayı Taştı - Son Dakika
Alanya'da Oba Çayı Taştı

14.02.2026 10:01
Alanya'da sağanak sonrası Oba Çayı taştı, yollar sular altında kaldı, trafik kapatıldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanağın ardından taşan Oba Çayı ilçe merkezindeki bazı yollarda taşkınlara neden oldu. Su basan caddeler jandarma tarafından trafiğe kapatılarak sürücüler başka yollara yönlendirildi.

Alanya'da etkili olan sağanağın ardından Oba Çayı taştı. Oba Mahallesi'ndeki Hatipoğlu Caddesi ve Eski Gazipaşa Caddesi'ndeki yollar sular altında kaldı. Taşkın nedeniyle Eski Gazipaşa Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin avlusunu su bastı. Bölgeye itfaiyenin gelmesinin ardından taşan suyun tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı. Aynı alışveriş merkezinin önünde bulunan rögar da taştı. Eski Gazipaşa Caddesi'ndeki çift taraflı yol tamamen suyla kaplanırken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Yolun suyla kaplanması sonucu karşıya geçemeyen yayanın imdadına ise motokurye yetişti.

Haber- kamera: Erkan UYSAL/ALANYA,

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

