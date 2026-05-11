Alanya\'da Okul Servisi Devrildi: 6 Öğrenci Yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde okul servis aracının yol kenarındaki bahçeye devrilmesi sonucu 6 öğrenci hafif yaralandı.
A.T. (51) idaresindeki 07 C 32220 plakalı Berat Hayriye Cömertoğlu İlkokulu öğrencilerini taşıyan okul servisi, İncekum Mahallesi'nde kontrolden çıkarak bahçeye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 6 öğrenci sağlık ekiplerince tedbir amaçlı ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
