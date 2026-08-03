Alanya'da Ölü Martı Bulundu
Alanya açıklarında ağzına olta iğnesi saplanmış ölü bir martı bulundu. Amatör balıkçılar tarafından keşfedildi.
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında ağzına olta iğnesi saplanmış ölü martı bulundu.
Alanya Kalesi açıklarında sabah saatlerinde tekneyle denize açılan amatör balıkçılar, su yüzeyinde hareketsiz duran martıyı fark etti.
Martının yanına yaklaşan balıkçılar, kuşun öldüğünü belirledi. Martıyı tekneye çıkaran balıkçılar, yaptıkları incelemede ağzına balık avında kullanılan olta iğnesinin saplandığını gördü.
Martının bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA
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