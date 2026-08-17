Alanya'da Otluk Alanda Yangın
Alanya'daki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Toslak Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA
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