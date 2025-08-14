Alanya'da Otluk Alanda Yangın Söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Oba Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık bir dönüm alan zarar gördü.
