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Alanya'da otomobilin çarptığı Kanada uyruklu yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Alanya'da otomobilin çarptığı Kanada uyruklu yaya hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde, A.A. tarafından kullanılan bir otomobil, D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Kanada uyruklu Bornia Daiboun Sahel'e çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sahel'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücü A.A. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Alanya\'da otomobilin çarptığı Kanada uyruklu yaya hayatını kaybetti
25.01.2024 - 09:47,  Güncelleme: 09:47
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Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı Kanada uyruklu yaya hayatını kaybetti.

A.A'nın (38) kullandığı 07 FRU 70 plakalı otomobil, Seki Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Kanada uyruklu yerleşik yabancı Bornia Daiboun Sahel'e (58) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Sahel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücü A.A. jandarma tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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