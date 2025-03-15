Alanya'da Ramazan Akşamları Etkinlikleri Bedia Akartürk Konseri ile Renklendi

(ANTALYA) - Alanya Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan Akşamları etkinlikleri, halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk konseri ile renklendi.

Alanya Belediye'nin eski binası yanında kurulan Ramazan Meydanı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Meydanda düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Levent Koçak, Hasan Servet Ünlü, Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Belediye Meclis Üyeleri Haydar Uyar, Engin Alataş, Mustafa Eroğlu, İrem Yunusoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Geleneksel gölge oyunu Hacivat ve Karagöz ile başlayan gece, izleyenlere nostaljik anlar yaşattı. Hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından büyük ilgi gören oyun, ramazanın manevi atmosferine renk kattı.

Gecenin devamında sahne alan halk müziğinin usta ismi sanatçı Bedia Akartürk, etkileyici performansıyla izleyicilere muhteşem bir müzik gecesi sundu. Akartürk, sevilen eserleri seslendirerek duygu dolu anlar yaşattı. Başkan Özçelik, sanatçı Akartürk'e hediye takdim etti.

Özçelik, ramazan boyunca bu tür kültürel ve sanatsal etkinliklerle halkı bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu pekiştirmek için düzenlenen etkinlikler, şiir, müzik dinletileri ve farklı programlarla devam edecek.