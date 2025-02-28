Alanya'da Ramazan Meydanı Açılıyor

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(ANTALYA) - Alanya Belediyesi tarafından hazırlanan Ramazan Meydanı, 1 Mart Cumartesi günü (yarın) kapılarını açıyor. Eski Belediye Binası yanında kurulan meydan, bir ay boyunca renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Alanya Belediyesi'nin Ramazan ayının birlik, beraberlik ve manevi atmosferini yaşatmak için düzenlediği Ramazan Meydanı etkinlikleri başlıyor. 1-2 8 Mart 2025 tarihleri arasında açık olacak Ramazan Meydanı'nda; Karagöz ve Hacivat, kukla gösterisi, palyaço-bubble şov, sihirbaz ve jonglör gösterileri, Belediye Tiyatrosu'nun çocuk oyunları, masal ve ritim atölyeleri gibi pek çok etkinlik düzenlenecek.

Kültürel ve sanatsal etkinlikler de yer alacak

Ramazan Meydanı'nda her hafta farklı sanatçılar sahne alarak, müzik ve şiir dinletileriyle akşamlara renk katacak. Açılış programında Zeyd Şoto'nun "Farklı Dillerde İlahiler" konseri yer alacak. Ramazan boyunca meydan; 1 Mart'ta Zeyd Şoto "Farklı Dillerde İlahiler", 7 Mart'ta Fırat Türkmen ve Ahmet Fescioğlu "Tasavvuf Müziği", 8 Mart'ta Özge Öz "Türk Halk Müziği- Kadınlar Günü Özel Programı", 14 Mart'ta Bedia Akartürk, 15 Mart'ta Tansu Can "Türk Halk Müziği", 16 Mart'ta İbrahim Sadri "Şiir Vakti", 21 Mart'ta Samida "Akustik Yansıma", 22 Mart'ta Uğur Arslan "Şiirler, Şarkılar ve Türküler", 28 Mart'ta Uğur Önür'ün "Türk Halk Müziği" etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Nostaljik atmosferiyle dikkati çekecek meydanda, geleneksel Ramazan eğlenceleri ve kültürel etkinlikler de yer alacak. Vatandaşlar, eski Ramazanların sıcaklığını hissederken, çocuklar ve aileler için hazırlanan programlarla keyifli zaman geçirecek.

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, tüm vatandaşları Ramazan Meydanı'na davet ederek, Ramazan ayının manevi iklimini hep birlikte yaşama çağrısında bulundu.