Alanya'da Sağanak Sonrası Toprak Kayması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Alanya'da Sağanak Sonrası Toprak Kayması

15.02.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da sağanak sonrası toprak kayması 13 bina tahliye edildi, can kaybı yok.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanağın ardından meydana gelen toprak kayması cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Alanya'da 2 gündür etkili olan sağanak sonrası dün saat 12.30 sıralarında meydana gelen toprak kayması sonucu Büyükhasbahçe Mahallesi'nde 6, Küçükhasbahçe Mahallesi'nde 7 olmak üzere 13 bina güvenlik amacıyla tahliye edildi. Barikat konulup, güvenlik şeridi çekilen bölgede olası toprak kayması riskine karşı vatandaşların binalara girişine izin verilmiyor.

Büyükhasbahçe Mahallesi, Köşk mevkiindeki bir evin yakınına toprak kayması sonucu kopan duvardan taşların dökülme anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Toprak kayması sonucu evin giriş kapısı toprak ve taş yığınıyla doldu.

Olay anını anlatan ev sahibi Hilmi Türemiş, "Annem tavukları beslemek için dışarı çıkmış. Yukarıdan bir, iki taş düşmüş. Taş düşerken babam da oradaydı. Eşim alt kattaydı. Annem hemen haber vermiş. Şimdi eve dayandı. Evi ittirme riski var. AFAD'ı bekliyoruz. Sanırım son karar pazartesi günü verilecek. Eşyalarımız, dolabımız, elbisemiz kaldı. Çok mağdur durumdayız. Evimiz yıkılmak üzere. Sonucun ne olacağını bekliyoruz" dedi. Kaç riskli bina olduğu sorulan Türemiş, "Arkada 3 villa var. 2 de arkada var, 5 tane. Bizim bina ile 6. Şu an yıkılma riski nedeniyle polisler eve girmemize izin vermiyor" diye konuştu.

'EVİN İÇİ TAŞ DOLDU'

Hilmi Türemiş, "Kesonlar eve dayandığı için üst kapıdan ikinci kata taş girdi. Evin için taş doldu. Taşlar demir kapıyı kırdı" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, toprak kayması sonucu Küçükhasbahçe Mahallesi'nde bulunan bir istinat duvarı yıkıldı. Yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Kaynak: DHA

Doğal Afetler, Hava Durumu, Güvenlik, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da Sağanak Sonrası Toprak Kayması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

16:35
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
16:22
Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu
Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu
15:30
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
15:29
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL’ye kadar çıkıyor
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
14:54
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
14:35
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 16:43:09. #7.11#
SON DAKİKA: Alanya'da Sağanak Sonrası Toprak Kayması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.