Alanya'da seyir halindeki hafif ticari araç yandı, kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Alanya'da seyir halindeki hafif ticari araç yandı, kullanılamaz hale geldi

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Alanya'nın Uzunöz Mahallesi'nde seyir halindeki hafif ticari araçta belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sürücünün durumu fark ederek aracı durdurmasının ardından itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Uzunöz Mahallesinde belirlenemeyen nedenle yanmaya başlayan seyir halindeki 55 VE 789 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, durumu fark ederek aracı durdurdu.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
OtomobilİtfaiyeAlanyaGüncelSon Dakika

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