Alanya\'da \'Sıfır Atık Mutfakta Başlar\' Yarışması Başladı

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(ANTALYA) - Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen "Sıfır Atık Mutfakta Başlar" yarışması başladı. 30 Aralık'a kadar devam edecek yarışmada, katılımcılar 50 adet ev eşyası kazanacak.

Alanya Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "Sıfır Atık Mutfakta Başlar" yarışması bugün itibarıyla başladı. Daha yeşil, daha temiz bir dünya için israfı önlemek, kaynakları verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve atıkları geri kazanmak, yarınlara temiz bir dünya bırakmak amacıyla yapılan çalışmaları teşvik eden yarışma, 30 Aralık'a kadar devam edecek.

50 adet ev eşyasının ödül olarak dağıtılacağı yarışmanın ödül töreni ise 15 Ocak 2025 tarihinde Alanya Kültür Merkezi'nde yapılacak. Yarışmanın birincisine kurutmalı çamaşır makinesi, ikincisine robot süpürge, üçüncüsüne ise bulaşık makinesi hediye edilecek. Hane halkının katılacağı ödüllü yarışmanın başlangıcını Alanya Belediye Meclis üyesi İrem Yunusoğlu yaparak, tüm vatandaşları yarışmaya davet etti.

Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar, 'https://www.alanya.bel.tr' üzerinden başvuru formunu doldurabilecek. Katılımcılar evlerinden çıkan geri dönüşüm sınıfına giren atıklarını biriktirerek, teslim zamanında gelen görevliye teslim edecek. Atık teslim zamanlarında yarışmacıların veri kayıtları için kimlik göstermeleri yeterli olacak. Atık teslim fişleri seri numaralı olarak iki suret halinde düzenlenecek. Fişler, hem atığı teslim eden yarışmacıda hem de atık toplayan görevli personelde kayıtlı halde tutulacak.

Geri dönüşüm olmayan atıklar kabul edilmeyecek

Yarışmaya her haneden bir kişi katılabilecek ve yarışmaya katılmak için Alanya sınırlarında ikamet etmek gerekecek. Belediye temizlik personeli, geri dönüşüm firma personeli ve aileleri yarışmaya katılamayacak. Ambalaj dışındaki atıklar teslim alınmayacak. Yarışma için belirlenen süre içerisinde aynı kişi birden fazla kez atık teslim edebilecek. Atık teslim günleri her yarışmacıya bildirilecek. Atıklar yarışmacı tarafından teslim edilirken, görevli personel tarafından tartılarak fiş karşılığında teslim alınacak. Teslim edilen atıkların bir hanede oluşmayacak şekilde çok fazla olması halinde katılımcı yarışmadan elenecek.