Alanya'da Silahlı Kavga: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Alanya'da Silahlı Kavga: 2 Tutuklama

Alanya\'da Silahlı Kavga: 2 Tutuklama
29.06.2026 18:01
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Alanya'da husumet nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli serbest bırakıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'nde aralarındaki husumetten dolayı çıkan kavgada Mehmet Karadaş'ın pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Z.A, İ.Ö. ve Ş.S, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Z.A. ve İ.Ö. tutuklandı, Ş.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Saray Mahallesi'nde dün Z.A. ile Mehmet Karadaş, aralarındaki husumetten dolayı tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.A, Karadaş'ı pompalı tüfekle vurmuştu. Hastaneye kaldırılan Karadaş, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetmiş, şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alanya'da Silahlı Kavga: 2 Tutuklama - Son Dakika

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