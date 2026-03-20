Alanya\'da Sürüklenen Kedi Kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, debisi yükselen çayda sürüklenen ağaç dalları üzerinde mahsur kalan kedi kurtarıldı.

İlçede dünden bu yana etkili olan yağış, Dim Çayı'nın debisinin yükselmesine neden oldu.

Akıntıyla sürüklenen odun ve çöp yığınları üzerinde bir kedinin mahsur kaldığını gören bir vatandaş tahta parçasıyla dengesini sağlayarak akıntıya karşı ilerledi.

Vatandaş, ulaştığı kediyi mahsur kaldığı yerden alarak kıyıya çıkardı.

Kedinin mahsur kalma ve kurtarılma anı, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.