Alanya'da Ters Dönen Caretta Caretta Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Alanya'da Ters Dönen Caretta Caretta Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı

Alanya\'da Ters Dönen Caretta Caretta Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahile yuvasını yaptıktan sonra ters dönen bir caretta carettayı fark eden Güldane ve Menderes Şahin çifti, kaplumbağayı düzelterek denize ulaşmasını sağladı. Çift, yıllardır caretta carettaları koruyarak nesillerinin devamını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

15.05.2024 16:42
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Antalya'nın Alanya ilçesinde sahile yuvasını yaptıktan sonra ters dönen caretta carettayı, vatandaşlar kurtardı.

Yeşilöz Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan Güldane ve Menderes Şahin çifti, bölgeye yuva yaptıktan sonra ters dönen deniz kaplumbağasını fark etti.

Çiftin düzelttiği kaplumbağa ardından denize ulaştı.

Güldane Şahin, bölgede yıllardır caretta carettaları izlediklerini ve onların nesillerinin devam etmesi için yaz aylarında yuvaları gönüllü koruduklarını belirtti.

Şahin, nesli tükenme tehlikesi altındaki bir canlıyı kurtarmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alanya'da Ters Dönen Caretta Caretta Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da Ters Dönen Caretta Caretta Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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