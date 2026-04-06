Antalya'nın Alanya ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.N. idaresindeki 07 BDB 551 plakalı otomobil, Türkler Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?