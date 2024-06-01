Alanya\'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 kişi tutuklandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, polis ve jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 109 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Alanya Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede 1-30 Mayıs'ta emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleşen operasyonlarda 3 kilo 167 gram uyuşturucu ve 508 sentetik hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 109 şüpheli yakalanırken, 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 96'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.