Alanya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Alanya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 kişi tutuklandı

Alanya\'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 kişi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 109 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 3 kilo 167 gram uyuşturucu ve 508 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 96'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

01.06.2024 17:33
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, polis ve jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 109 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Alanya Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede 1-30 Mayıs'ta emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleşen operasyonlarda 3 kilo 167 gram uyuşturucu ve 508 sentetik hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 109 şüpheli yakalanırken, 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 96'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Antalya, Alanya, Güvenlik, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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