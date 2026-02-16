Alanya\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ve ruhsatsız silahla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Ekipler tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu yetiştirmede kullanılan çadır, havalandırma sistemi, hassas terazi ve 8 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
