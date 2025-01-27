Alanya'da Yeni Aşevi ve Sosyal Tesisler Lojistik Destek Merkezi İnşa Ediliyor - Son Dakika
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Alanya'da Yeni Aşevi ve Sosyal Tesisler Lojistik Destek Merkezi İnşa Ediliyor

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Oba Mahallesi'nde yapımına devam edilen Aşevi ve Sosyal Tesisler Lojistik Destek Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Tesisin Haziran ayında halkın hizmetine sunulacağı belirtilirken, günlük 5 bin kişiye yemek verebilecek kapasiteye sahip olduğu ifade edildi.

27.01.2025 15:42  Güncelleme: 16:11
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(ANTALYA)- Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Oba Mahallesi'nde yapımına devam edilen Aşevi ve Sosyal Tesisler Lojistik Destek Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Özçelik, "Yemediğimizi kimseye yedirmeyeceğiz anlayışıyla burada pırıl pırıl bir tesis oluşturup Haziran ayında burayı halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, gastronomi kültürünü koruyup, yaşatacak ve geliştirecek olan aynı zamanda Çay Bahçesi başta olmak üzere yeni açılacak sosyal tesislere lojistik destek sağlayacak Aşevi ve Sosyal Tesisler Lojistik Destek Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Özçelik'e Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Servet Ünlü, Hasan Can Kamburoğlu, İşletme ve İştirakler Müdürü Bilal Nurgül ile teknik ekipler eşlik etti.

5 bin kişiye aynı anda yemek verebilecek kapasitede olan tesisin bodrum katında sıcak mutfak ve soğuk odalar, zemin katında ise pastane ile soğuk mutfak bulunuyor. Zemin katında yerel ürünlerin tanıtımının yapılarak satılacağı ve yola cepheli olan bir kafeteryası bulunan tesis, modern görünümüyle kent dokusuna da uygun olarak tasarlandı.

Gastronomi eğitimi de verilebilecek

Tesiste, gastronomi eğitimi de verilebilecek. Gastronomi eğitimi için tesiste atölyeler planlandı. Dört kattan oluşan tesisin birinci katı, eğitim mutfakları ve kapsamlı derslikler ile gastronomi eğitimine ayrıldı. Terasta ise insanların aileleriyle gelip dinlenebileceği, uygun fiyatlarda yemek yiyebileceği 110 kişi kapasiteli bir restoran ve restoran mutfağı yer alıyor.

"Burada günlük 5 bin kişiye sıcak yemek çıkarabileceğiz"

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Bugün eski belediye yönetimi tarafından inşaatına başlanan ama süresi içerisinde tamamlanamayan, yarım kalmış bir tesisimizi tekrar harekete geçirmek üzere başlayan çalışmaları yerinde görmek için tesisimizi incelemeye geldik. Bu tesis projelendirme aşamasında sıcak mutfak, pastane, kafeterya işletmeleri şeklinde planlanmış ve inşaatı yarım kalmış durumdaydı. Çay Bahçemiz ve yeni açacağımız tesislerin hazırlıklarını ve üretimlerini burada yapabilmek adına planlarda değişiklikler yaptık. Bu değişiklikleri de yerinde gördük. Burada günlük 5 bin kişiye sıcak yemek çıkarabileceğiz. Soğuk mutfağımızda öğrencilerimiz için paketlenmiş sandviçlerimizi, en hijyenik şekliyle hazırlayacağız" diye konuştu.

"İşin yavaşlamasına asla izin vermeyeceğiz"

Hizmet anlayışlarını yansıtacak işlere imza attıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Hızla başlayan çalışmalarımızı 3-4 ay içinde bitirip maksimum Haziran sonunda bu tesisimizi faal vaziyete geçireceğiz. Belediye Hizmet Bina'mızda olduğu gibi bu tesise de haftalık, 15 günlük dönemlerde gelerek şahsım ve diğer belediye başkan yardımcısı arkadaşlarımızla denetleyecek, işin yavaşlamasına asla izin vermeyeceğiz. Bu bizim hizmet anlayışımızdır. Başladık bitireceğiz. 'Yemediğimizi kimseye yedirmeyeceğiz' anlayışıyla burada pırıl pırıl bir tesis oluşturup halkımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Alanya'da Yeni Aşevi ve Sosyal Tesisler Lojistik Destek Merkezi İnşa Ediliyor - Son Dakika

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