Alanya\'daki Otelde Yangın: 6 Oda Kullanılamaz Hale Geldi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 yıldızlı otelde çıkan yangın hasara neden oldu.

Okurcalar Mahallesi'ndeki otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin çalışmasıyla otelde konaklayanlar tahliye edildi.

Çok sayıda itfaiye ve su tankeri ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği otelde yangın nedeniyle hasar oluştu, dumandan etkilenen bir otel personeline sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yangında 6 oda ve en üst kat koridorunun kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.