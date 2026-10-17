Alanya İncekum'da denizde çıkan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu

Alanya İncekum'da denizde çıkan hortum kıyıya ulaşmadan kaybolduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya'da İncekum Mahallesi'nde sabah saatlerinde denizde hortum çıktı ve bir süre etkili olduktan sonra kıyıya ulaşmadan kayboldu. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde çıkan hortum karaya ulaşmadan kayboldu.
Alanya'da sabah saatlerinde İncekum Mahallesi'nde denizde hortum çıktı. Denizde bir süre etkili olan hortum, kıyıya ulaşmadan kayboldu. Denizdeki hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Haber- kamera: Erkan UYSAL/ALANYA,
Kaynak: DHA
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