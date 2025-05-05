Alanya, 'Mutfak Mirası' Ağına Katılan İlk Bölge Oldu

(ANTALYA) - Alanya, Türkiye'de "Culinary Heritage (Mutfak Mirası)" ağına lisanslı olarak katılan ilk bölge oldu. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile Culinary Heritage Küresel Koordinatör Niclas Fjellström arasında sistemin başlangıç protokolü imzalandı.

Alanya Belediyesi, yerel gastronomi mirasını korumak, sürdürülebilir tarımı teşvik etmek ve turizmi çeşitlendirmek amacıyla "Culinary Heritage (Mutfak Mirası)" ağına lisanslı olarak katılmak için imzaları attı.

İmza törenine Özçelik ve Fjellström'ün yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ünlü, Culinary Heritage Koordinatörleri Sevda Çapa ve Zeynep Kiriş katıldı.

Alanya, yerel mutfağını küresel standartlara taşıyor

Proje kapsamında Alanya'da bir hafta boyunca saha ziyaretleri ve değerlendirmeler gerçekleştirilecek. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonundaki bu süreç, yerel restoranların, üreticilerin ve şeflerin, geleneksel tarifler, yerel ürünler, sürdürülebilirlik, çevre ve şeffaflık gibi kriterler çerçevesinde değerlendirilmesini kapsayacak.

Sertifikasyon sisteminin temelini "Mutfak Mirasının Korunması", "Sürdürülebilirlik ve Yerel Tedarik", "Kalite ve Otantiklik", "Toplum Katılımı", "Operasyonel Şeffaflık" ve "Gelenekte Yenilik" ilkeleri oluşturuyor.

Alanya Belediyesi ekipleri, Culinary Heritage lisansına sahip olarak gerekli eğitim ve uygulama süreçlerinden geçiyor. Böylece belediye bünyesinde sertifikasyon yönetimi ve sürdürülebilir gastronomi politikalarının yerelde etkin bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.