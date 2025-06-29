Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kişi aracında ölü bulundu.
Ilgınköy Mahallesi'ndeki boş arazide araçta bir kişinin hareketsiz durduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde araçtaki Savaş Ok'un (27) hayatını kaybettiği belirlendi.
Ok'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Alaşehir'de Araçta Ölü Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?