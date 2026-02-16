Alaşehir'de Badem Ağaçları Erken Çiçek açtı - Son Dakika
Alaşehir'de Badem Ağaçları Erken Çiçek açtı

16.02.2026 15:59
Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar nedeniyle Alaşehir'de badem ağaçları çiçek açtı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle bazı badem ağaçları şubat ayında çiçek açtı.

İlçede gündüz saatlerinde hava sıcaklıklarının 12-13 dereceye kadar ulaşması üzerine badem ağaçları, normal çiçeklenme dönemi olan mart sonu ve nisan ayını beklemeden çiçeklendi.

Yağışlara karşın mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, bölgede erken bahar görüntülerini beraberinde getirdi.

Ziraat Mühendisi Fatma Özkan, AA muhabirine, bu yıl bölgede yağış miktarının artığını belirterek, yıllardır akmayan derelerin yeniden akmaya başladığını ve barajlardaki doluluk oranlarının yükseldiğini söyledi.

Badem, erik, şeftali ve kayısı ağaçlarının erken çiçek açtığını dile getiren Özkan, "Henüz kış bitmedi. Beklenen soğuk hava nedeniyle don endişesi var. Çiftçilerimiz yağışlardan memnun ancak olası bir don olayının verimi düşürmesinden kaygı duyuyor." ifadelerini kullandı.

Çiftçi Bekir Şahal da erken çiçeklenmenin risk taşıdığını, ilerleyen günlerde etkili olabilecek don nedeniyle açan çiçeklerin zarar görebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Çiftçilik, Güncel, Doğa, Son Dakika

