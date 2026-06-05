Alaşehir'de 'Bağarası Ezgileri' Konseri - Son Dakika
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Alaşehir'de 'Bağarası Ezgileri' Konseri

05.06.2026 09:56
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Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi, Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda düzenlediği konserde koro ve halk oyunları ekibi sahne aldı. İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Latif Akgün, koronun devamı için destek sözü verdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında "Bağarası Ezgileri" konseri düzenlendi.

Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde müzik öğretmeni Erkan Acar şefliğinde sahne alan koro, solo ve koro halinde 18 eser seslendirdi.

Etkinlikte Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi halk oyunları ekibinin gösterileri, zeybek performansı ve bağlama eşliğinde söylenen türküler izleyicilerden ilgi gördü.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Latif Akgün, konserin ardından yaptığı konuşmada koro üyelerinin bir eğitim yılı boyunca özveriyle çalışarak bu programı hazırlandığını belirtti.

Etkinliğin Alaşehir için önemli bir kültürel faaliyet olduğunu kaydeden Akgün, "Bu koronun gelecek yıllarda da devam etmesini, hatta yılda iki kez konser vermesini istiyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Akgün, koro şefi Erkan Acar'a çiçek takdim etti.

Kaynak: AA

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