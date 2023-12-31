Alaşehir\'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Alaşehir'den Yeşilyurt Mahallesi'ne giden B.A (48) yönetimindeki 45 ZB 215 plakalı şehiriçi minibüsü ile karşı yönden gelen N. A yönetimindeki 35 CBL 99 plakalı otomobil Yeşilyurt köprüsünde çarpıştı. Meydana gelen kazada, çarpışmanın etkisiyle otomobil 4 metre yükseklikten şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, minibüste ve otomobilde bulunan yaralılara müdahale etti. Yaralılar, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan otomobil sürücüsü N.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, 4 kişinin ise durumun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.