 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Alaşehir'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Alaşehir'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alaşehir\'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
31.12.2023 - 00:07,
Abone Ol

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Alaşehir'den Yeşilyurt Mahallesi'ne giden B.A (48) yönetimindeki 45 ZB 215 plakalı şehiriçi minibüsü ile karşı yönden gelen N. A yönetimindeki 35 CBL 99 plakalı otomobil Yeşilyurt köprüsünde çarpıştı. Meydana gelen kazada, çarpışmanın etkisiyle otomobil 4 metre yükseklikten şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, minibüste ve otomobilde bulunan yaralılara müdahale etti. Yaralılar, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan otomobil sürücüsü N.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, 4 kişinin ise durumun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Yeşilyurt, Alaşehir, Yaralanma, Soruşturma, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alaşehir'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı - Son Dakika


22:16
Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz
21:15
Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi
21:05
Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam
19:50
İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı
19:20
Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:17
2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:13
Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı
19:12
80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı

Son Dakika
22:16 Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz
21:15 Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi
21:05 Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam
19:50 İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı
19:17 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:20 Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:13 Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı
19:12 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı
19:04 CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
19:01 Elektrikte ocak ayı tarifesi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 00:41:10. #1.12#
SON DAKİKA: Alaşehir'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement