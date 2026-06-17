Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kullandığı motosikletin tıra çarpması sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş Mustafa Pak, memleketi Erzincan'da toprağa verildi.
Pak'ın cenazesi, görevli olduğu Manisa'da düzenlenen törenin ardından memleketi Erzincan'a getirildi.
Yaylabaşı Mahallesi Cuma Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Pak'ın cenazesi, Yaylabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Pak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
Kaza
Mustafa Pak'ın kullandığı 07 BJJ 179 plakalı motosiklet, iki gün önce Barış Mahallesi'nde aynı yönde seyreden M.Ç. (43) yönetimindeki 45 KA 9425 plakalı tıra arkadan çarpmış, ağır yaralanan Pak, sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Son Dakika › Güncel › Alaşehir'de Motosiklet Kazası: Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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