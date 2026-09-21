Alaşehir'de TÜBİTAK destekli proje özel gereksinimli öğrenciler için başladı - Son Dakika
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Alaşehir'de TÜBİTAK destekli proje özel gereksinimli öğrenciler için başladı

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Alaşehir\'de TÜBİTAK destekli proje özel gereksinimli öğrenciler için başladı
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Manisa Alaşehir'de TÜBİTAK destekli projenin açılış programı düzenlendi. İlçede ilk kez uygulanan proje kapsamında 5 gün sürecek etkinliklerle özel gereksinimli öğrencilerin gözlem, problem çözme ve birlikte çalışma becerileri desteklenecek.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde özel gereksinimli bireylere yönelik TÜBİTAK destekli "Engelleri Aşan Becerilerle Kapsayıcı Toplum Yolculuğu" projesinin açılış programı gerçekleştirildi.

Alaşehir Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki programda konuşan Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, projenin ilçede ilk kez uygulandığını belirtti.

Öter, özel gereksinimli çocukların topluma katılımının önemine dikkati çekerek, "Bu yönde yapılan çalışmalar çok değerli. Devlet olarak buna büyük destek ve katkı sağlıyoruz." dedi.

Proje yürütücüsü Cennet Yıldırım da 5 gün sürecek etkinliklerde özel gereksinimli öğrencilerin gözlem yapma, problem çözme, soru sorma, üretme ve birlikte çalışma becerilerinin destekleneceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Protokol üyeleri özel gereksinimli öğrencilerle tanışma oyunlarına katıldı.

Kaynak: AA
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