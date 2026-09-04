Alaşehir Festivali'nde 30 kilogramlık sepetlerle kelter çekme yarışı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alaşehir Festivali'nde 30 kilogramlık sepetlerle kelter çekme yarışı yapıldı

Alaşehir Festivali\'nde 30 kilogramlık sepetlerle kelter çekme yarışı yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaşehir Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali'nde kelter çekme ve en güzel üzüm yarışmaları düzenlendi. Kelter çekmede Uğur Özcan birinci olurken, üzüm yarışmasında Ömer Avcı dereceye girdi.

Alaşehir Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali kapsamında kelter (sepet) çekme ve üzüm yarışmaları düzenlendi.

Alaşehir Belediyesi tarafından organize edilen festival kapsamında, Sevgi Yolu'ndaki Pazar Camisi önünde kelter çekme yarışması gerçekleştirildi. İçerisinde yaklaşık 30 kilogram üzüm bulunan ikişer kelterle 500 metrelik parkurda mücadele eden 30 yarışmacı arasından Uğur Özcan birinci, Mustafa Tamkan ikinci, Mehmet Özcan üçüncü oldu.

Alaşehir Kongre Parkı'nda düzenlenen en güzel üzüm yarışmasına ise 40 üretici katıldı. Jüri üyeleri; ürünleri renk, salkım yapısı, tat, tane büyüklüğü ve salkım sapı kriterlerine göre değerlendirdi.

Buna göre; Ömer Avcı birinci, Musa Bingül ikinci, Ömer Tingil üçüncü seçildi.

Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Festivalin ilk gününde sanatçılar Berkan Çiftçi ve Gizem Abalı sahneye çıktı.

Kaynak: AA

Festival, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alaşehir Festivali'nde 30 kilogramlık sepetlerle kelter çekme yarışı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’nun teklifini ilk kez açıkladı: Seçime böyle gidelim Kılıçdaroğlu'nun teklifini ilk kez açıkladı: Seçime böyle gidelim
Trump’lı 1 Dolarlık Özel Madeni Para Satışa Çıktı Trump'lı 1 Dolarlık Özel Madeni Para Satışa Çıktı
ABD 100 yıllık geleneğini bozabilir Masada Türkiye seçeneği de var ABD 100 yıllık geleneğini bozabilir! Masada Türkiye seçeneği de var
Danimarka’dan Rusya’ya ağır suçlama Sabotaj hazırlığı yapıyorlar Danimarka'dan Rusya'ya ağır suçlama! Sabotaj hazırlığı yapıyorlar
Kalbi tam iki kez durdu Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti Kalbi tam iki kez durdu! Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti
Melih Gökçek yarın ifade verecek Soruşturmanın odağında yurt dışı para transferleri var Melih Gökçek yarın ifade verecek! Soruşturmanın odağında yurt dışı para transferleri var

09:40
İstanbul, Mardin ve Manisa’da 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
İstanbul, Mardin ve Manisa'da 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
09:22
Girne’deki gemi faciasında ölü sayısı 12’ye yükseldi
Girne'deki gemi faciasında ölü sayısı 12'ye yükseldi
09:18
Eski bakan hakkında olay rapor Korumasıyla ilişkisi rapora girdi
Eski bakan hakkında olay rapor! Korumasıyla ilişkisi rapora girdi
09:13
Hürmüz’de dengeleri değiştirecek hamle Güney Kore asker göndermeye hazırlanıyor
Hürmüz’de dengeleri değiştirecek hamle! Güney Kore asker göndermeye hazırlanıyor
08:49
Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete daha el konuldu
Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete daha el konuldu
08:00
Türkiye’nin dev zincir marketine milyonluk fatura Tutar belli oldu
Türkiye'nin dev zincir marketine milyonluk fatura! Tutar belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 09:51:53. #.0.3#
SON DAKİKA: Alaşehir Festivali'nde 30 kilogramlık sepetlerle kelter çekme yarışı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement