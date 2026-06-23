Alaska'da Sahil Güvenlik Helikopteri Düştü

ABD Sahil Güvenliğine ait bir helikopter, Alaska eyaletinin Sitka şehrinde eğitim uçuşu sırasında düşerken, helikopterdeki 4 kişi kazadan kurtuldu.

ABD Deniz Enstitüsünün (USNI)??????? haberine göre, MH-60 Jayhawk modeli bir Sahil Güvenlik helikopteri, Sitka Sahil Güvenlik Hava Üssü'ndeki eğitim uçuşu sırasında düştü.

Sahil Güvenlik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, helikopterdeki 4 kişilik mürettebatın kurtulduğu ve yakındaki bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, kazayla ilgili herhangi bir can kaybı bildirilmezken, resmi soruşturma yürütüleceği aktarıldı.