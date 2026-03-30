Albanese: ABD'den İran Savaşında Netlik İstedi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin Washington yönetiminden "daha fazla netlik" talep ederek, "rejim değişikliğinin" stratejik hedefler arasında olup olmadığı konusunda açık olunması gerektiğini söyledi.

ABC News'ün haberine göre, Albanese, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Savaşın sona erdirilmesi için ABD'nin neye ihtiyaç duyduğunun netleşmesi gerektiğini vurgulayan Albanese, "Savaşın hedeflerinin ne olduğu konusunda daha fazla netlik görmeyi ve gerilimin düşürülmesini istiyorum." dedi.

Albanese, çatışmanın başında belirlenen hedeflerin İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek ve askeri kapasitesini zayıflatmak olduğunu ve bu amaçlara ulaşıldığını kaydederek, hedefin "İran'da rejim değişikliği" olması durumunda ise bunun "oldukça zor" bir süreç olabileceği uyarısında bulundu.

"İran'daki rejimin sona ermesini" istediğini ifade eden Albanese, ABD'nin bu durumu gerçekten hedefleyip hedeflemediği konusunda daha açık olması gerektiğini belirtti."

Başbakan Albanese, ayrıca, bölgedeki gerilimin azaltılmasının küresel ekonomi açısından önemine işaret etti.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.