Albanese\'den Avustralya-Çin İlişkilerine Vurgu

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MELBOURNE, 2 Şubat (Xinhua) -- Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Avustralya ve Çin arasında daha güçlü ilişkiler görmek istediklerini ifade etti.

Melbourne'de cumartesi günü düzenlenen Çin Yeni Yılı kutlama etkinliğinde konuşan Albanese, "iyi dostlar" olmanın hem Avustralya hem de Çin'in çıkarına olduğunu ve Avustralya hükümetinin iki taraf arasındaki ilişkileri ve işbirliğini istikrara kavuşturmaya kararlı olduğunu söyledi.

Başbakan, Avustralya'nın Çin'e sığır eti, ıstakoz ve şarap gibi ürünler ihraç etmesi nedeniyle iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin çok önemli olduğunu belirtti.

Albanese, ekonomik ilişkilerle kıyaslandığında iki halk arasındaki ilişkinin daha da önemli olduğunu vurguladı.

"Çin kültürü Avustralya'yı zenginleştirdi ve ufkumuzu genişletti" diyen Albenese, Çin Yeni Yılı kutlamalarının Avustralya'nın kültürel mirasının bir parçası olduğunu ifade etti.

Etkinlikte konuşan Avustralya muhalefet parti lideri Peter Dutton, Çin Yeni Yılı'nın Avustralya ve Çin arasındaki ilişkiyi kutlamak için harika bir fırsat olduğunu söyledi.

Dutton, "Bu ilişkinin en önemli unsuru olan gelecek, daha önce hiç olmadığı kadar parlak" dedi.