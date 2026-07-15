Albanese'den Yapay Zeka Standardı Açıklaması

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yapay zekanın sosyal hayata entegrasyonu konusunda ulusal ölçekte yeni standartlar belirlemeyi planladıklarını bildirdi.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Başbakan Albanese, Sydney Üniversitesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, hükümetin yapay zekaya ilişkin atmayı planladığı adımları anlattı.

Yapay zekayı hem "ekonomik bir fırsat" hem de "stratejik bir ulusal güvenlik meselesi" olarak nitelendiren Albanese, bu teknolojiye yönelik yerel yaklaşımların yerine ulusal bazlı yeni standartlar getirmeyi değerlendirdiklerini belirtti.

Albanese, Başbakanlık ve Kabine bünyesinde bir Yapay Zeka Ofisinin açılacağını, eğitim, istihdam, iklim, enerji, telif hakları ve savunma alanlarında yürütülen çalışmaların buradan koordine edileceğini açıkladı.

Yapay zekaya altyapı sağlayan veri merkezlerine yönelik net kurallar getireceklerini söyleyen Albanese, bunların su kullanımını asgari seviyeye indirmeye ve kendi elektrik masraflarını karşılamaya zorlanacağını kaydetti.

Albanese, şirketlerinin Avustralya'da üretilen kitap, müzik, sanat eseri ve haber içeriklerini de telif sahibinin kontrolü dışında yapay zeka modellerini eğitmede kullanamayacağını ifade etti.

İş yerlerinin yapay zeka kullanımıyla üretkenliğini artırabileceğine dikkati çeken Albanese, bu tartışmalarda çalışanların fikirlerinin ise göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Albanese, planlanan yeni standartların gelecek ay düzenlenecek kabine toplantısında tartışılacağını ve gelecek yılın başında parlamentoya sunulmasının beklendiğini dile getirdi.