Albayrak Grubu, Microsoft\'a dava açtı ve kazandı

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Albayrak Grubu avukatlarından Sefa Karcıoğlu, ERP sistemi hizmeti aldığı Microsoft'un, şirketi merkezi yurt dışında bulunan bir bulut sistemi kullanmaya mecbur ettiği, üretim sürecinde kesinti kaynaklı zarara uğrattığı gerekçesiyle açtıkları davaya ilişkin, "Doğrudan veya dolaylı yollarla verilerimizin yurt dışına aktarılmasının önüne geçilsin. Biz, Albayrak Grubu olarak, bu farkındalığı arttırmak adına mutlu sona ulaştık." dedi.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapan Karcıoğlu, Microsoft'tan şirket bünyesindeki ticari sırların mahremiyetinin korunması ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasını engellemek adına "on-premises (şirket içi)" ürün tercih ettiklerini ve ücret bedelini ödediklerini anlattı.

Karcıoğlu, Microsoft Corporation ve Türkiye'deki ürününü satan yerli firmanın 33 ay boyunca kurulumu gerçekleştirmediğini söyledi.

Bu konuda yaptıkları çalışma sonucunda Albayrak Grubu şirketlerinin ticari sırları ve verilerinin yurt içinde kalmasını istemesi nedeniyle cezalandırıldığını dile getiren Karcıoğlu, bulut sistemi kullanan firmalarda sıkıntı yaşanmadığını, kullanmayan firmalarda ise sorun olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Karcıoğlu, "Buradaki esas amacın bu tarz global firmalar sayesinde ticari sırların ve şirketler bünyesindeki kişisel verilerin yurt dışına aktarılması ve bu şekilde ticari sırlarımızın yurt dışına taşınması olduğunu hissettik." diye konuştu.

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin verdiği tazminat kararının emsal niteliğinde olduğuna dikkati çeken Karcıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki verilerin hiçbir firma tarafından yurt dışına aktarılmaya zorlanmaması gerekir. Doğrudan veya dolaylı yollarla verilerimizin yurt dışına aktarılmasının önüne geçilsin. Biz, Albayrak Grubu olarak, bu farkındalığı arttırmak adına mutlu sona ulaştık."

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesince görülen dava 14 Mart'ta karara bağlanmıştı.

Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, 1 milyon 490 bin 305 lira tazminatın, dava tarihi olan 7 Ocak 2021'den itibaren davalılar Microsoft Corporation ve Türkiye temsilcisi ETG Bilgisayar Danışmanlık Eğitim Hizmetleri ve Yayıncılık Sanayi Ltd. Şti'den alınıp davacı Albayrak Grubu'na ödenmesine hükmetmişti.