Albayrak Grubu, Microsoft'a dava açtı ve kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Albayrak Grubu, Microsoft'a dava açtı ve kazandı

Albayrak Grubu, Microsoft\'a dava açtı ve kazandı

Albayrak Grubu avukatları, Microsoft'un şirketi merkezi yurt dışında bulunan bir bulut sistemi kullanmaya zorlaması nedeniyle açtıkları davayı kazandı. Avukat Sefa Karcıoğlu, verilerin yurt dışına aktarılmasının önüne geçilmesini istediklerini belirtti. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, davanın kısmen kabul edilmesi üzerine Microsoft ve Türkiye temsilcisi ETG Bilgisayar'a 1 milyon 490 bin 305 lira tazminat ödenmesine karar verdi.

04.06.2024 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Albayrak Grubu avukatlarından Sefa Karcıoğlu, ERP sistemi hizmeti aldığı Microsoft'un, şirketi merkezi yurt dışında bulunan bir bulut sistemi kullanmaya mecbur ettiği, üretim sürecinde kesinti kaynaklı zarara uğrattığı gerekçesiyle açtıkları davaya ilişkin, "Doğrudan veya dolaylı yollarla verilerimizin yurt dışına aktarılmasının önüne geçilsin. Biz, Albayrak Grubu olarak, bu farkındalığı arttırmak adına mutlu sona ulaştık." dedi.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapan Karcıoğlu, Microsoft'tan şirket bünyesindeki ticari sırların mahremiyetinin korunması ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasını engellemek adına "on-premises (şirket içi)" ürün tercih ettiklerini ve ücret bedelini ödediklerini anlattı.

Karcıoğlu, Microsoft Corporation ve Türkiye'deki ürününü satan yerli firmanın 33 ay boyunca kurulumu gerçekleştirmediğini söyledi.

Bu konuda yaptıkları çalışma sonucunda Albayrak Grubu şirketlerinin ticari sırları ve verilerinin yurt içinde kalmasını istemesi nedeniyle cezalandırıldığını dile getiren Karcıoğlu, bulut sistemi kullanan firmalarda sıkıntı yaşanmadığını, kullanmayan firmalarda ise sorun olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Karcıoğlu, "Buradaki esas amacın bu tarz global firmalar sayesinde ticari sırların ve şirketler bünyesindeki kişisel verilerin yurt dışına aktarılması ve bu şekilde ticari sırlarımızın yurt dışına taşınması olduğunu hissettik." diye konuştu.

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin verdiği tazminat kararının emsal niteliğinde olduğuna dikkati çeken Karcıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki verilerin hiçbir firma tarafından yurt dışına aktarılmaya zorlanmaması gerekir. Doğrudan veya dolaylı yollarla verilerimizin yurt dışına aktarılmasının önüne geçilsin. Biz, Albayrak Grubu olarak, bu farkındalığı arttırmak adına mutlu sona ulaştık."

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesince görülen dava 14 Mart'ta karara bağlanmıştı.

Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, 1 milyon 490 bin 305 lira tazminatın, dava tarihi olan 7 Ocak 2021'den itibaren davalılar Microsoft Corporation ve Türkiye temsilcisi ETG Bilgisayar Danışmanlık Eğitim Hizmetleri ve Yayıncılık Sanayi Ltd. Şti'den alınıp davacı Albayrak Grubu'na ödenmesine hükmetmişti.

Kaynak: AA

Microsoft, İstanbul, Türkiye, Hukuk, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Albayrak Grubu, Microsoft'a dava açtı ve kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 1’inin daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:30 Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
14:39 Akşener saçlarını neden sarıya boyadı İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia Akşener saçlarını neden sarıya boyadı? İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia
14:38 Mourinho’ya rakip olacak Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor
14:13 Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi
13:47 Tekirdağ ve Silivri’de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu Tekirdağ ve Silivri'de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu
13:32 Bahar Candan ve Seçil Erzan cezaevinde birbirine girdi, infaz memurları müdahale etti Bahar Candan ve Seçil Erzan cezaevinde birbirine girdi, infaz memurları müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 15:06:03. #1.12#
SON DAKİKA: Albayrak Grubu, Microsoft'a dava açtı ve kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement