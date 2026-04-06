Albayrak'tan AA'nın 106. Yıl Dönümüne Kutlama

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Albayrak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla milli mücadelenin sesini dünyaya duyurmak amacıyla temelleri atılan Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Albayrak, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, hakikatin peşinde büyük bir özveriyle çalışan tüm AA çalışanlarına teşekkür ederek, başarılarla dolu nice yıllar dileğinde bulundu.