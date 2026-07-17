Albayrak Yeniden Tutuklandı - Son Dakika
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Albayrak Yeniden Tutuklandı

17.07.2026 23:55
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Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, tutukluluğuna itiraz sonrası yeniden tutuklandı.

"İcbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Düzce'nin Akçakoca İlçe Belediye Başkanı Fikret Albayrak, tahliyesine yapılan itiraz sonrası yeniden tutuklandı.

Sulh Ceza Hakimliği, Albayrak hakkında yapılan tutukluluk gözden geçirme işlemi gereği şüphelinin "konutu terketmeme tedbirli tahliyesine" karar verdi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Bunun üzerine nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi Albayrak'ın tutuklanmasına hükmetti.

Albayrak, adliyedeki işlemlerinin ardından Düzce T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Fikret Albayrak, "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta tutuklanmış, 24 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: AA

Fikret Albayrak, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Albayrak Yeniden Tutuklandı - Son Dakika

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