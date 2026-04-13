Albertsons'ın Bağımsız Stratejisi ve Kazanç Beklentileri
Albertsons'ın Bağımsız Stratejisi ve Kazanç Beklentileri

13.04.2026 19:11
Albertsons Companies, bağımsız olarak piyasa performansını test etmek için üç aylık kazanç raporunu açıklamaya hazırlanıyor. Analistler, hisse başına kazanç ve gelirde artış beklerken, dijital satış büyümesi ve tasarruf hedeflerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği merak ediliyor.

Albertsons Companies, Salı günü piyasa açılışından önce üç aylık kazanç raporunu açıklayacak. Kroger ile planlanan birleşmenin çökmesinin ardından market zincirinin bağımsız bir operatör olarak başarılı olup olamayacağı test edilecek. Analistler, Şubat 2026’da sona eren çeyrek için hisse başına 0,43 dolar kazanç ve 20,49 milyar dolar gelir bekliyor. Bu gelir tahmini, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,99’luk bir artışı temsil ediyor.

Bununla birlikte, ardışık tablo daha karmaşık görünüyor. Satışların geçen çeyrekte bildirilen 19,12 milyar dolardan yükselmesi beklenirken, beklenen kazançlar bir önceki dönemde elde edilen hisse başına 0,72 dolardan keskin bir şekilde düşecek. Bu durum, market perakendeciliğindeki tipik mevsimsel kalıpları yansıtıyor. Hisse başına kazanç tahminleri son 60 günde yüzde 0,09 yükseldi, gelir tahminleri ise aynı dönemde yüzde 0,08 geriledi, her ikisi de esasen sabit kaldı.

Wall Street, hisse senedi hakkında yapıcı bir görüş sergiliyor. Albertsons’ı takip eden 21 analistin 12’si al tavsiyesi veriyor, yedi analist elde tutmayı öneriyor, iki analist ise satış tavsiyesinde bulunuyor. 22,06 dolarlık konsensüs hedef fiyat, mevcut 17,28 dolar fiyatından yüzde 27,7’lik bir yükseliş potansiyeli ima ediyor.

Yatırımcıların takip ettiği konular arasında marj performansı ve dijital momentum yer alıyor. Gelir artmasına rağmen kazançların ardışık olarak düşmesi beklenirken, yatırımcılar Albertsons’ın 1,5 milyar dolarlık tasarruf hedefini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini inceleyecek. Dijital satış büyümesi ve sadakat programı üye sayısındaki artış da kritik öneme sahip, çünkü geleneksel market zincirleri Walmart ve Amazon’dan gelen artan rekabetle karşı karşıya.

Bağımsız strateji zorluklar içeriyor; Albertsons, yeniden yapılanma çabaları kapsamında mağaza kapatıyor ve çalışan işten çıkarıyor. Costco, Walmart ve H-E-B’den gelen rekabet, Kroger birleşmesinin çökmesinin ardından alakalı kalmayı zorlaştırıyor. Önceki çeyrekte Albertsons, beklentileri aşarak hisse başına 0,72 dolar kazanç elde etti, ancak gelir tahminlerin hafif altında kaldı.

Salı günü açıklanacak sonuçlar, Albertsons’ın yeniden yapılanma sancısını ve teknoloji yatırımlarını sürdürülebilir karlılık kazançlarına dönüştürüp dönüştüremeyeceğini ortaya çıkaracak. Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir.

