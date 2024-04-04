PEŞAVER, 4 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde bir sokakta düzenlenen toplu iftar etkinliğinde insanlar bir araya gelerek ve dualar ederek oruçlarını açtı.
Son Dakika › Güncel › Albüm: Pakistan'da Halk Toplu İftarlarda Bir Araya Geliyor - Son Dakika
Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından drone destekli yapılan çalışmada, Batman Havalimanı Kavşağı'nda durdurulan bir minibüste yapılan aramada 3 kilo 810 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'İstanbul'a Hizmette Yeni Dönem' programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'deki seçimlerin önemine vurgu yaparak, İstanbul'un geleceğini halkın iradesi doğrultusunda şekillendireceklerini belirtti.
Tokat-Niksar karayolunda meydana gelen trafik kazasında, çekici ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kütahya'da çok sayıda suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Irak uyruklu zanlı, polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suçlardan 45 kaydı bulunan zanlıyı Ali Paşa Mahallesi Lise Caddesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Mersin-Adana-Gaziantep hızlı tren hattı çalışmaları sebebiyle Mersin-Yenice tren seferleri 2 sene boyunca durdurulacak.
AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, Hatay Büyükşehir Belediyesi yerleşkelerinden suçların delillerini karartmak için bazı eşyaların, evrakların, dosyaların, bilgisayarların çalındığı, nakledildiği ve içerikleriyle oynandığına ilişkin bilgi, belge ve fotoğraf gibi dokümanlarla suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi. Erdoğan, suç duyurusunun ardından belediyenin ve bağlı iştiraklerinin tüm iş ve işlemlerinin Sayıştay denetimine tabi tutulacağını ve tespit edilen her kuruş yolsuzluğun adli makamlar önünde hesap sorulacağını belirtti.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 7 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda çalıntı eşyalar da ele geçirildi. Tutuklanan zanlı, adliyeye sevk edildi.
Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde yapılan mahalli idareler seçimlerinde belediye başkanı seçilen Muhsin Dere, mazbatasını alarak görevine başladı. Dere, vatandaşlara hitap ederek Sungurlu için çalışmaya başlayacağını söyledi.
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