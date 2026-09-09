Albüm: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu: 7 ölü
KİEV, 9 Eylül (Xinhua) -- Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti.
KİEV, 9 Eylül (Xinhua) -- Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: Xinhua
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