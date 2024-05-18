Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Muhammed Yıldırır Bostancı Gösteri Merkezi'nde buluştu - Son Dakika
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Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Muhammed Yıldırır Bostancı Gösteri Merkezi'nde buluştu

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Muhammed Yıldırır Bostancı Gösteri Merkezi\'nde buluştu

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu ile keman virtüözü Muhammed Yıldırır, Bostancı Gösteri Merkezi'nde müzikseverlerle buluştu. Konserde İstiklal Marşı ve Rusya Federasyonu Devlet Marşı ile başlayan konserde, geleneksel ve klasik Rus parçalarının yanı sıra Türk halk ve sanat müziğinden eserler icra edildi. Yıldırır, konserin ardından AA muhabirine, Rus Kızılordu Korosu ile aynı sahneyi paylaşmanın hayallerinin ötesinde bir durum olduğunu söyledi. Son konserin ardından Koro'nun kendisini Rusya'ya Türk eserleri çalmak için çağırdığını söyleyen Yıldırır, konserdeki Türk-Rus sentezini oluşturma süreçlerini anlattı.

18.05.2024 11:43
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Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu ile keman virtüözü Muhammed Yıldırır, Bostancı Gösteri Merkezi'nde müzikseverlerle buluştu.

İstiklal Marşı ve Rusya Federasyonu Devlet Marşı ile başlayan konserde, geleneksel ve klasik Rus parçalarının yanı sıra Türk halk ve sanat müziğinden eserler icra edildi.

Muhammed Yıldırır, konserin ardından AA muhabirine, çocukluktan beri takdir ederek hayranlıkla izlediği Rus Kızılordu Korosu ile aynı sahneyi paylaşmanın hayallerinin ötesinde bir durum olduğunu söyledi.

Yıldırır, konser hazırlık süreçlerinin kolay olmadığına işaret ederek, "Normalde turnemiz daha uzundu, 4 konserimizi iptal etmek zorunda kaldık. Aslında burada orduyla beraber yaptığımız konser ülkemizi temsilen bir konserdi. Ordunun kendi repertuarı zaten Türk eserleri üzerine ağırlıklı, ben Türk bir sanatçı olarak onlarla birlikte Türk müziğini sentez yapmış olduk. Herkes askeriye çıkışlı subay olunca neyle karşılaşacağımı bilmiyordum ve çok gergindim. Hepsi birbirinden harika ve mütevazıydı." ifadelerini kullandı.

Son konserin ardından Koro'nun kendisini Rusya'ya Türk eserleri çalmak için çağırdığını söyleyen Yıldırır, konserdeki Türk-Rus sentezini oluşturma süreçlerini şu sözlerle anlattı:

"Şef Nikolay Nikolay önce benim ne çalmak istediğimi sordu. Ben de Türk eserlerini kendi varyasyonlarımla çalmak istediğimi belirttim. Sonra kendi aranjmanlarımı onlara yolladım, onlar da bunu kendi orkestraları ile tekrar düzenlediler. Türk eserlerinin onlar tarafından düzenleniyor olması da çok gurur verici. Bununla birlikte çok güzel bir sentez ortaya çıktı. Ben çalarken alaturka ve halk müziğini kendi tarzımda yorumlayarak icra ettim, onlar da bunu çok beğendiler. Orkestralar genelde alaturka Türk müziği dendiği zaman karşı çıkarlar. Ama onlar bizi çok beğendiler biz de onları çok beğendik."

Koronun İstiklal Marşı başta olmak üzere birçok Türkçe esere vakıf olduğunu belirten Yıldırır, Türk müziğini çok sevdiklerini ve takdir ettiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Muhammed Yıldırır Bostancı Gösteri Merkezi'nde buluştu - Son Dakika

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