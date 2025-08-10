Alemdar: İşçilerin Hakları İçin Mücadele Ediyoruz

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, "Bizim bütün çabamız üyelerimizin aileleriyle birlikte hak ettikleri yaşam düzeyine ulaşmalarıdır." dedi.

Alemdar, bir otelde düzenlenen Koop-İş Sendikası Trabzon Şubesi 15. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, üyelerinin daha iyi yaşam kalitesinde olmaları için çaba verdiklerini söyledi.

Dünyayı saran bir ekonomik kriz olduğunu ifade eden Alemdar, "Dünyanın her yerinde yaşanan kaos, küresel ekonomik düzeyde ortaya çıkan çalkantılar savaşlar, iç karışıklıklar göçler, inanın bana bunların hepsi bizim ekmeğimize doğrudan etki ediyor." dedi.

Alemdar, dünyada yaşanan her olumsuz gelişmenin etkilerinin hissedildiğine değinerek, "Son dönemde küresel bir kriz yaşanmakta. Yalnız bizim ülkemizde de değil, dünyanın birçok ülkesinde bu krizin etkilerini hep birlikte görüyoruz. Sorunlar çözülmek bir yana her geçen gün katlanarak artıyor. Avrupa ülkelerinde özellikle de Çin'in de müdahil olduğu gelişmelerle birlikte yaşanan ticaret savaşları sonucunda büyük bir kriz var." diye konuştu.

Gelirde ve refahta eşit olmak istediklerini aktaran Alemdar, "Biz işçiler olarak memurların aldığı zamlardan hiç ama hiç rahatsız değiliz. Tam tersine onları destekliyoruz ama şunu herkes bilsin ki biz de alın terimizle beden gücümüzle çalışıyoruz. Hak ettiğimiz ücreti almak istiyoruz, almak için de mücadele ediyoruz. Biz diyoruz ki gelirde de refahta da eşit olalım." ifadelerini kullandı.

Koop-İş Sendikasının 121 bin 987 üyesinin bulunduğunu dile getiren Alemdar, şöyle devam etti:

"2003 yılında 9 bin üyeyle başladığımız bu uzun ve zorlu serüveni, bugün bu sayıyla taçlandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizim bütün çabamız üyelerimizin aileleriyle birlikte hak ettikleri yaşam düzeyine ulaşmalarıdır. Her üyemizin başını sokacak bir evi, orada kaynayan bir tenceresi, çocuklarına iyi bir gelecek sunmak için yeterli gelir düzeyi olmalıdır. Evet bakıldığında işçi sınıfının sorunları çok fazla görünüyor. Ancak bu sorunların hepimizin sorunu olduğunu biliyoruz. Tüm sorunlarımız tüm sıkıntılarımız ortak. Bu sorunların çözümü ise birlikte güçlü bir mücadele vermekten geçiyor."

Trabzon'un yanı sıra bölge illerden sendika temsilcilerinin katıldığı genel kurulda, Koop-İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı Mehmet Akif Sarıca seçime tek liste ile girdi.